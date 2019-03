LA FIORENTINA RICORDA DAVIDE ASTORI

11/03/2019

Domani, Martedì 12 marzo, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Lorenzo a Firenze, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di Davide Astori. La cerimonia religiosa sarà l’occasione per Firenze e la Fiorentina per ricordare, tutti insieme, il nostro Capitano a un anno dalla sua tragica scomparsa. L’accesso alla Chiesa di San Lorenzo avverrà, per il pubblico, dall’ingresso principale. La Fiorentina, congiuntamente alla famiglia, ricorda a tutti che si tratta di un momento di raccoglimento e preghiera e invita a non realizzare foto e video all’interno della Chiesa.