KINSEY, BOOM SOCIAL DOPO L'INVASIONE: INSTAGRAM LE CHIUDE IL PROFILO

02/06/2019

Un vero e proprio tuffo nella popolarità per Kinsey Wolanski, la modella protagonista dell'esplosiva invasione di campo durante Tottenham-Liverpool. La sua 'impresa' le ha consentito di moltiplicare in brevissimo tempo il numero dei follower su Instagram, passati da 500mila scarsi a oltre 2 milioni, ma la pacchia è durata poco. Instagram ha infatti sospeso il suo account, preso d'assalto nelle ultime ore da tutti coloro che l'hanno scoperta solo dopo il fuoriprogramma del Wanda Metropolitano: "Spiacenti, questa pagina non è disponibile".