KEAN E ZANIOLO OUT ANCHE DALLA NAZIONALE DI MANCINI

24/06/2019

Cattive notizie per Moise Kean e Nicolò Zaniolo: il ritatdo agli allenamenti che è costato ai due l'esclusione dal match degli Europei Under 21 contro il Belgio potrebbe portare a punizioni anche nell'Italia di Mancini. Il ct, secondo La Gazzetta dello Sport, nelle convocazioni di settembre potrebbe lasciarli a casa per lo stesso motivo.