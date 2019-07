JUVE: RONALDO E MATUIDI AL J MEDICAL

13/07/2019

È cominciata alle ore 9 la stagione di Cristiano Ronaldo. CR7 e' arrivato di prima mattina al J Medical per fare le visite mediche di rito, tra gli applausi dei numerosi tifosi presenti, poi sara' a disposizione di Maurizio Sarri al Juventus Training Center della Continassa per mettersi al lavoro con il gruppo, in campo gia' da mercoledi' scorso. Si e' unito stamattina ai bianconeri anche Blaise Matuidi.