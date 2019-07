JUVE, RABIOT: "SONO ARRIVATO AL MOMENTO GIUSTO"

02/07/2019

"Ci sono stati molti contatti con la Juventus ma era un altro periodo della mia vita, un'altra situazione per me. Ora era arrivato il momento giusto per venire e quindi eccomi". Lo ha dichiarato il nuovo acquisto della Juventus, Adrien Rabiot, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "L'opinione di Gigi Buffon ha contato moltissimo" ha aggiunto il francese.