JUVE, LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DI RAMSEY

14/07/2019

In attesa di Matthijs De Ligt, per il quale ormai c'è un accordo con l'Ajax e si attende soltanto l'annuncio, nella giornata di lunedì la Juventus presenterà il primo acquisto di questa stagione che per il momento è sembrato passare quasi sotto silenzio. Alle 14.30 nella Sala Stampa dell'Allianz Stadium, Aaron Ramsey si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista gallese è arrivato svincolato dall'Aresenal ed è a Torino già da diverse settimane per recuperare da un infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare il finale della scorsa stagione.