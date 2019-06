JUVE, KEAN: "RONALDO? LO STUDIO IN ALLENAMENTO"

10/06/2019

"Ronaldo? Quando ci alleniamo cerco di osservare tutte le cose che fa, dal suo atteggiamento in campo alla sua voglia di giocare, di allenarsi e di essere sempre pronto. Allenarsi con grandi campioni ha benefici che non puoi sottovalutare". Parole di Moise Kean in un'intervista a 'SoccerBible'. "Se gli ho chiesto consigli? Non sono il tipo per farlo, ma osservo e poi provo ad applicare quello che ho imparato sul campo", ha proseguito l'attaccannte della Juve, che ha poi parlato dei suoi modelli: "Drogba è stato sicuramente una fonte d'ispirazione. Mi piaceva molto, era uno dei miei idoli. Quando ero più giovane, mi piaceva Mario Balotelli, specialmente durante il suo periodo all'Inter. Anche Mario è stato una fonte d'ispirazione per me".