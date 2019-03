JUVE, KEAN: "NON SONO RONALDO O MESSI, MA..."

30/03/2019

"Sono contento, sono molto felice e sono sempre pronto a farmi trovare pronto". Così Moise Kean, attaccante della Juventus, commenta la vittoria con un suo gol contro l'Udinese. "Il lavoro è l'unica cosa che può aiutare a dimostrare quello che valgo ogni domenica", ha aggiunto. Poi sulle parole di Allegri alla vigilia, che bisogna stare calmi con Kean perché non è ancora come Ronaldo e Messi, l'attaccante bianconero ha replicato: "Se lo dice il mister ha ragione, io non sono Cristiano o Messi ma spero un giorno di esserlo. Con il lavoro un giorno potrei essere al loro livello".