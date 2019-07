JUVE, HIGUAIN 'PERDE' LA MAGLIA N. 9

19/07/2019

La Juventus ha comunicato i convocati per la tournée in Asia, con tanto di nuovi numeri di maglia e un ulteriore indizio di calciomercato: Gonzalo Higuain, dopo sei anni, non indosserà più la maglia numero 9, lasciata sorprendentemente libera. L'argentino dopo Napoli, Juve, Milan e Chelsea perde il suo numero per vestire in queste settimane la 21, quella che fino al 2016 portava sulle spalle Paulo Dybala.