JUVE, DE LIGT: "GRANDE PASSO PER ME"

19/07/2019

"Con l'Ajax ho giocato in prima squadra, tanti minuti, ho molta esperienza per avere 19 anni ma voglio imparare ulteriormente dagli altri giocatori. Ho appena iniziato e spero di imparare da loro il prima possibile". Così Matthijs de Ligt nella conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus. "È un grande passo, il primo che faccio fuori dal mio paese. È un grande onore vedere i tifosi darmi il benvenuto, spero di restituire tutto questo entusiasmo", ha spiegato il difensore olandese.