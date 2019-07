JUVE, BUFFON RINUNCIA ALLA FASCIA: "SONO TORNATO PER DARE"

04/07/2019

"Non sono tornato per prendere qualcosa a qualcuno ma per dare qualcosa. Szczesny voleva ridarmi la numero 1 e Chiellini la fascia da capitano, ma io non sono qui per togliere nulla a nessuno. Ho pensato alla maglia numero 77”. Lo ha detto Gianluigi Buffon, a margine nell'inaugurazione del Flagship Store a Milano, nel giorno del suo ritorno alla Juventus. "Solo per la Juve avrei preso in considerazione un'occasione simile", ha aggiunto il portiere bianconero.