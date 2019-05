JUVE, BERNARDESCHI: "STAGIONE RICCA DI EMOZIONI"

28/05/2019

"Vincere non è mai scontato e insieme abbiamo raggiunto un altro traguardo storico conquistando l'ottavo scudetto consecutivo". Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi si rivolge ai suoi tifosi tracciando un bilancio dell'annata quasi conclusa. "Un'altra stagione ricca di emozioni è passata: tra vittorie, sconfitte, gioie e dolori abbiamo cercato di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Sempre con voi al nostro fianco, durante ogni partita, in casa e fuori - ha proseguito - . La vostra passione per questi colori non conosce limiti ed è contagiosa per chiunque indossi questa maglia. Ora godiamoci qualche giorno di relax per tornare carichi in vista della Nazionale", ha concluso Bernardeschi, convocato per il doppio impegno in azzurro contro Grecia e Bosnia valido per la qualificazione a Euro 2020.