JUVE, BERNARDESCHI: "ORA MI SENTO UN LEADER"

01/05/2019

Federico Bernardeschi si è preso la Juve poco per volta e il ruolo di leader del futuro non lo spaventa. "Io ho fatto quest'anno un salto di qualità di cui sono molto orgoglioso. Sono processi della vita, momenti di crescita e maturazione: qua dentro cambi davvero", ha detto alla Gazzetta. Merito anche di Cristiano Ronaldo? "Ha dato qualcosa in più a chiunque sia entrato in contatto con lui. Può fare ombra o trasformarsi in stimolo: io ho seguito la seconda via, cercando di afferrare in silenzio tutto ciò che vedevo".