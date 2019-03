ITALIA, QUAGLIARELLA: "HO 36 ANNI MA NON LI SENTO"

26/03/2019

"Ho 36 anni ma non li sento: il mio segreto è questo". Fabio Quagliarella ha segnato una doppietta in azzurro al suo ritorno in nazionale nove anni dopo l'ultima volta, ed è diventato il marcatore più anziano della storia della nazionale. "Ringrazio i compagni - dice alla Rai, dopo il 6-0 al Liechtestein - Jorginho che era il rigorista e si è fatto indietro, e tutti quanti che nella ripresa mi incitavano a fare gol. Devo ringraziare anche il ct, che mi ha seguito in campionato e mi ha richiamato".