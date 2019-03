ITALIA, QUAGLIARELLA: "CHE EMOZIONE, POTEVA VENIRE FUORI ANCHE IL GOL"

23/03/2019

"Serata emozionante, stupenda, grazie al pubblico per l'immenso calore. Con un po' di fortuna sarebbe potuto anche venir fuori il gol. Devo solo stare sereno, qui c'è tanta qualità e le occasioni arrivano". Parole di Fabio Quagliarella dopo la vittoria dell'Italia sulla Finlandia. "Tornare in Nazionale in questo stadio dove ho ricevuto tanto affetto mi lascia un ricordo stupendo. Difficile trovare le parole. Posso solo dire grazie a tutti".