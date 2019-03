ITALIA, FLORENZI: "MI DISPIACE LASCIARE"

22/03/2019

"Mi spiace lasciare i miei compagni in questo momento e per queste due importanti partire. In bocca al lupo ragazzi, forza azzurri". L'esterno della Roma Alessandro Florenzi, attraverso il proprio profilo Instagram, commenta così il forfait in nazionale per un risentimento al polpaccio sinistro a poche ore dalla gara contro la Finlandia nell'esordio del girone di qualificazione a Euro 2020.