ITALDONNE, CERNOIA: "ABBIAMO ANCORA MOLTO DA DIMOSTRARE"

23/06/2019

"Sentivo dentro che avremmo potuto fare qualcosa di importante. Quest'Italia ha ancora molto da dimostrare, possiamo sorprendere tutti quelli che ci seguono da casa e soprattutto noi stesse. Forse nessuno si aspettava che facessimo questo grande percorso nel Mondiale e vogliamo ancora toglierci grandi soddisfazioni". Così Valentina Cernoia, centrocampista della Nazionale azzurra, proiettandosi alla sfida con la Cina di martedì a Montpellier, valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. La sconfitta con il Brasile, ininfluente ai fini del primo posto nel girone, non ha minato l'entusiasmo del gruppo: "Non ci ha minimamente toccate perche' c'e' la consapevolezza di aver fatto una grandissima prestazione contro una squadra molto forte", ha assicurato l'azzurra in conferenza stampa. "Con la Cina dovremo sfruttare l'estro e la fantasia nelle nostre giocate ed essere brave nella gestione del pallone. Loro - ha aggiunto la centrocampista della Juventus - hanno gioco corale e pressing asfissiante, dovremo essere brave a pungere al momento giusto, a trovare la giocata per sbloccare la partita". Sul positivo momento che attraversa il movimento calcistico femminile Cernoia ha concluso: "Spero che questo Mondiale sia solo un trampolino di lancio, che continui questa attenzione mediatica e di venire considerati alla pari dei colleghi maschi".