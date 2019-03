INTER, POLITANO: "C'E' DELUSIONE, ORA VINCIAMO IL DERBY"

14/03/2019

"C'è tanta delusione. Ci tenevamo per la squadra e i tifosi a passare il turno ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo pensare al campionato, c'è il derby e non c'è partita migliore. Cosa cambierei della serata? Niente, dopo il gol subito abbiamo sempre avuto il pallino in mano senza trovare la giocata giusta. Poi nella ripresa hanno avuto le occasioni per chiudere la partita. Ora dobbiamo lavorare perché quando perdi c'è qualcosa che non va, per domenica c'è da recuperare bene le energie. Fortunatamente rientra qualche giocatore, dobbiamo prepararci bene perché questa partita è da vincere". Così Matteo Politano dopo l'eliminazione per mano dell'Eintracht.