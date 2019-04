INTER, NAINGGOLAN: "A ROMA SONO PIÙ CALOROSI"

24/04/2019

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, a BeIN sports, ha parlato delle differenze tra Roma e Milano: "A Roma sono molto più calorosi e affettuosi, soprattutto per la propria squadra. A Milano gira tutto più intorno al business, è un po’ più competitiva. Mi avevano detto che girare in centro a Milano sarebbe stato più tranquillo di Roma, quando arrivava un tifoso dopo l'altro...ma in realtà anche qui ho lo stesso problema".