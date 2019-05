INTER: ICARDI "RIALZAMOCI SUBITO"

16 dicembre 2017

"Non abbiamo sottovalutato l'avversario ma nel secondo tempo dovevamo sicuramente fare di più, l'Udinese è rientrata in campo meglio di noi e abbiamo commesso troppi errori". Così Mauro Icardi, autore del gol del momentaneo pareggio, ha commentato in esclusiva per Inter TV e la pagina Facebook dell'Inter la sconfitta casalinga contro l'Udinese. "Oggi abbiamo perso ma dobbiamo rialzarci subito, siamo convinti del lavoro che stiamo facendo ogni giorno e non possiamo vedere tutto negativo adesso", ha aggiunto. "Stanchi dopo il Pordenone? No, non e' una motivazione, abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto a quella partita, avremmo dovuto fare meglio oggi. Una sconfitta puo' anche servire per crescere - ha detto ancora Icardi - lavorando sugli errori commessi". Sui 17 gol in 17 partite. "Sì, Candreva ha fatto una grande giocata, io poi ho fatto quello che devo fare: segnare"