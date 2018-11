INTER, HANDANOVIC: "FORSE NON SIAMO MATURI PER CERTI DISCORSI"

11/11/2018

"Non ha funzionato niente. Praticamente l'Atalanta è stata meglio in tutto, ha meritato di vincere e ha vinto". Parole del portiere dell'Inter Samir Handanovic dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Pensiamo a riposarci e ad allenarci bene per la partita contro il Frosinone e a ripartire da lì. Bisogna fare un passo indietro tutti quanti, questa partita conferma forse che non siamo maturi per certi discorsi".