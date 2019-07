INTER, GAGLIARDINI: "ABBIAMO TUTTO PER FARE BENE"

08/07/2019

"Abbiamo iniziato forte, sara' una settimana in cui metteremo carichi nelle gambe, ma il primo giorno e' stato ottimo". Prima, doppia, seduta di allenamento per l'Inter nel ritiro di Lugano. E prime parole della stagione per Roberto Gagliardini, ai microfoni di Inter TV. "Dopo le vacanze sono davvero contento di ricominciare, c'e' grande entusiasmo. Abbiamo un nuovo allenatore, ci sono nuovi compagni e sono molto contento di iniziare la nuova stagione", aggiunge. "Qui c'e' tanta voglia di fare: ci alleneremo bene, vogliamo capire fin da subito quello che ci chiede il mister. Domenica ci sara' l'amichevole con il Lugano e poi la tournee in Asia - conclude Gagliardini -. C'e' tutto per far bene in questa stagione. Qui in ritiro ci sono tanti giovani, poi si uniranno i compagni impegnati con le nazionali, ma in generale c'e' tanta voglia di lavorare e di stare in gruppo".