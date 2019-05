INTER, DE VRIJ: "DISPIACIUTI PER IL RISULTATO"

04/05/2019

"Siamo dispiaciuti per il risultato, volevamo vincere. Alla fine sarà importantissimo tenere alta l'attenzione: cercheremo di vincere tutte le ultime tre partite". Lo ha detto il difensore dell'Inter Stefan de Vrij dopo lo 0-0 di Udine. "Non abbiamo sottovalutato l'avversario - ha proseguito l'olandese a InterTV - Sapevamo non fosse facile, contro una buona squadra che difende bene ed esce forte in contropiede. Dovevamo essere pronti, abbiamo sofferto un po' alla fine del primo tempo ma per il resto siamo stati bravi, anche sotto l'aspetto del possesso palla. Purtroppo mancano i gol".