INTER: CONTE IN SVIZZERA PER VISIONARE SEDE RITIRO

05/06/2019

Il neo tecnico dell'Inter Antonio Conte non lascia nulla al caso e visita anche la struttura dello stadio comunale di Cornaredo a Lugano. Ha raggiunto il Canton Ticino per visionare le strutture sportive che ospiteranno l'Inter nella prima fase del ritiro estivo. Le date del ritiro, che sara' a inizio luglio, mentre ad Appiano Gentile ci saranno dei lavori di restyling, saranno annunciate entro massimo dieci giorni. La squadra si allenerà a Lugano per preparare l'International Champions Cup e, soprattutto, un campionato che vuole vivere da protagonista. Conte ha quindi preso familiarità con i campi e le strutture per avere tutto sotto controllo quando iniziera' a lavorare con i giocatori.