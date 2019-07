INTER, CONTE: "ALLO STADIUM SARÀ EMOZIONANTE"

07/07/2019

"Ci sarà emozione nell'entrare allo Juventus Stadium, conoscete benissimo la mia storia e il mio passato. Ci sarà sicuramente emozione fin quando non ci sarà il fischio d'inizio, poi so benissimo di essere un avversario". Lo ha detto il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione a proposito dell'accoglienza che si aspetta nel suo ritorno a Torino. "So benissimo che la Juve sarà un avversario per me e per noi per tutto il campionato - ha aggiunto - Dovremo essere pronti a combattere per cercare di prevalere l'uno sull'altro".