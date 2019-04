INTER, BROZOVIC RECUPERATO PER LA JUVE

24/04/2019

Marcelo Brozovic c’è. E l’ipotesi di vederlo in campo sabato sera contro la Juve non è più una speranza, ma una possibilità concreta. L’allenamento del mattino ha portato un altro sorriso a Spalletti, che salvo colpi di scena dunque potrà contare anche sulla regia del croato per la partitissima di San Siro.