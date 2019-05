INCONTRO UEFA-LEGHE, CEFERIN: "NIENTE E' DECISO"

08/05/2019

"Per ora ci sono solo idee e opinioni, non sono state prese decisioni". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, al termine dell'incontro a Nyon (Svizzera) tra il Comitato esecutivo della confederazione e una delegazione delle Leghe europee relativo alla riforma delle competizioni continentali per club dopo il 2024. "Quando la Champions è stata modificata nel 2016, l'Uefa venne criticata per non aver discusso con i suoi stakeholder. Eletto presidente, ho insistito perche' eventuali cambiamenti dovessero essere oggetto di consultazione e l'incontro di oggi ne e' una prova. Ma è l'Uefa l'unica responsabile del calcio in Europa", ha affermato ancora Ceferin. La settimana prossima aggiornerà le 55 federazioni sull'andamento dei colloqui sulle riforme.