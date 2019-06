IL MILAN SALUTA FERNANDO TORRES

21/06/2019

"Una carriera straordinaria e vincente. È stato un piacere avere in rossonero un grande uomo e calciatore come te. Buena suerte Niño Torres!". Con queste parole su Twitter e una foto in maglia rossonera, il Milan saluta l'attaccante spagnolo Fernando Torres che oggi ha annunciato l'addio al calcio giocato.