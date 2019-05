ICC: JUVE-INTER IL 24 LUGLIO A NANCHINO

09/05/2019

La Juventus tornerà quest'estate in Cina, dove ha già alzato le Supercoppe 2012 e 2015, a Pechino e Shanghai. Questa volta, come annunciato qualche settimana fa, la sfida sarà valida per la International Champions Cup, e sarà un grande classico del calcio italiano: Juve-Inter. E' stata ufficializzata la città cinese dove si giocherà la sfida del 24 luglio: Nanchino. Il match si svolgerà presso il Nanjing Olympic Sports Centre e avrà inizio alle 19.30 (13.30 ore italiane). Le altre sfide bianconere in ICC: 21 luglio vs Tottenham Hotspur (Singapore), 10 agosto vs Atletico Madrid (Stoccolma).