GODIN, RECORD DI PRESENZE CON L'URUGUAY

26/03/2019

Diego Godin è il giocatore che ha giocato più partite con la maglia dell'Uruguay. Dopo la sfida con la Thailandia, il capitano della Celeste ha ha raggiunto infatti quota 126 presenze, scavalcando nella classifica generale ‎Maxi Pereira. "Da bambino ho sempre sognato di giocare in Nazionale - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Oggi entro nella storia come il giocatore che ha vestito questa maglia più volte ed il mio più grande premio è l'orgoglio di rappresentare il mio paese, con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Per molti altri giorni".