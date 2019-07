GIULINI: " UN GIORNO BARELLA TORNERÀ A CAGLIARI"

14/07/2019

"Ho un pensiero fisso. L'altra sera Nicolò, arrivato a Milano, è venuto a casa mia. Ci siamo abbracciati ed io gli ho ripetuto che per me è un arrivederci, un giorno sono sicuro che lo ritroverò a Cagliari. Lui ha la mia stessa idea". Così il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rivelato il proprio sogno al Corriere dello Sport. "Adesso lo posso dire, ero sicuro che l'offerta giusta fosse quella dell'Inter. La sua partenza è pesante sia sul piano tecnico ma anche sul piano personale perchè l'ho visto nascere come calciatore, crescere, affermarsi e conquistare la Nazionale. Ha impersonificato al massimo il nostro mantra, noi siamo speciali, il Cagliari è speciale e viene prima di tutto".