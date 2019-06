GIACINTI E L'ITALDONNE: "MOMENTO MAGICO, SPERIAMO DURI"

27/06/2019

Sarà durissima, perché l'Olanda è campione d'Europa, ma l'Italia ci crede. "Speriamo che questo successo duri anche dopo", dice Valentina Giacinti, autrice del primo gol alla Cina. In palio, sabato, non ci sarà solo un posto tra le migliori quattro del mondo, ma anche quello che potrebbe valere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo, a cui accedono le tre migliori nazionali europee del Mondiale: "Fare gol è sempre bello - spiega in conferenza stampa l'attaccante bergamasca - farlo al Mondiale è stato qualcosa di incredibile. È difficile descrivere le emozioni che ho provato quando ho segnato, ho sorriso e poi ho anche pianto. Nessuno si aspettava un'Italia così, stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo. Siamo un po' stanche, ma questo non vuol dire che non siamo motivate e che non abbiamo voglia di tornare in campo. Questo Mondiale sta facendo ricredere tanta gente sul calcio femminile, quando in realtà sarebbe bastato venire a vedere una partita di campionato. Credo e spero che tutta questa attenzione durerà".