GHANA, RETROMARCIA ASAMOAH: RESTA IN NAZIONALE

22/05/2019

Il capitano del Ghana, Asamoah Gyan, ha deciso, su "richiesta presidenziale", di riconsiderare la sua decisione di ritirarsi dalla nazionale a poche settimane dall'inizio della Coppa d'Africa in Egitto. "Una richiesta presidenziale non si rifiuta. Ho preso in considerazione la richiesta di sua eccellenza Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e sarò disponibile per la selezione di coach Kwasi Appiah", ha dichiarato l'attaccante. "Il mio desiderio di aiutare il Ghana a vincere il trofeo dopo più di 30 anni di attesa continua a bruciare in me", ha aggiunto. Gyan aveva annunciato lunedì la sua decisione di lasciare la nazionale in segno di protesta contro l'intenzione del tecnico di non nominarlo capitano in vista del torneo. Ma il presidente Nana Akufo-Addo gli ha telefonato in Turchia, dove Gyan gioca con la maglia del Kayserispor, per fargli cambiare idea.