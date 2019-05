GERMANIA, STORICO UNION BERLINO: PRIMA VOLTA IN BUNDESLIGA

28/05/2019

Non è bastato il coast-to-coast vincente da metà campo inventato da Mario Gomez nella gara d'andata. E non è bastato nemmeno il blasone dello Stoccarda. A giocare in Bundesliga, nella prossima stagione, sarà l'Union Berlino. Una matricola assoluta. Per la prima volta, la formazione della Capitale è stata promossa nella massima serie tedesca. Lo ha fatto al termine di uno spareggio thriller contro lo Stoccarda, terzultima della Bundesliga contro terza della Zweite. Ha prevalso l'Union: 2-2 in trasferta, 0-0 in casa e promozione grazie al doppio gol realizzato lontano dalle mura amiche. Il prossimo anno andrà dunque in scena uno storico derby contro l'Hertha.