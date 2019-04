GENOA, PROTESTA DEGLI ULTRA': SABATO FUORI DALLO STADIO

18/04/2019

"In occasione di Genoa-Torino la tifoseria organizzata rimarrà fuori dallo stadio in totale e definitiva contestazione al proprietario del Genoa. E lo stadio rimarrà spoglio dei nostri striscioni e delle nostre bandiere". Riparte la contestazione dei tifosi del Genoa nei confronti di Enrico Preziosi. Lo hanno spiegato in un comunicato gli Ultrà Genoa C.f.c 1893 assieme all'A.C.G, l'associazione club genoani. A partire dalle 12.30 gli ultrà presidieranno i cancelli del Ferraris e sottolineano che "chi entrerà sarà considerato complice della dirigenza e di Preziosi". I tifosi spiegano che ormai "questa è l'unica strada" ed invitano Preziosi ad andarsene incolpandolo, oltre che di una gestione sportiva pessima e dei continui bilanci in rosso, di "aver reso apatico e spettatore un popolo fiero e orgoglioso come nessun altro". Inoltre annunciano che verra' organizzata un'assemblea pubblica nella quale verrà illustrato il cammino della contestazione.