GENOA, PRANDELLI: "CONTRO L'INTER CI SARA' LA REAZIONE"

01/04/2019

"Voglio una squadra diversa da Udine, la reazione ci sarà". Il tecnico del Genoa Prandelli suona la carica a due giorni dalla sfida casalinga contro l'Inter. "La partita sarà tra squadre dai valori diversi ma sul campo idee, forza e determinazione spesso cambiano le cose. Il pubblico ci darà una grande mano. Serve la voglia di stare in partita. I prossimi impegni saranno tutte occasioni per fare punti e migliorare. Icardi se giocherà è sempre un riferimento per l'attacco. Dispiace l'assenza di Criscito, ma credo che Pezzella può fare una grande partita con le sue caratteristiche". Sulla lite negli spogliatoi: "Ieri appena arrivato al campo sono stato sorpreso molto favorevolmente dalla squadra. I giocatori si sono scusati e hanno capito di aver sbagliato. Quindi per me e per tutti l'episodio è chiuso. Ci sarà una multa che andrà devoluta al Gaslini".