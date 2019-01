GENOA, LA DEDICA DI PIATEK

24/01/2019

"Questa è una dedica per il Genoa Cfc, i suoi tifosi, la città di Genova con le sue bellezze e i suoi abitanti". Nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore del Milan, Krzysztof Piatek saluta la sua ex squadra con un post su Instagram. "Vi voglio bene e vi ringrazio tutti, mi sono sentito come a casa e vi ringrazio tutti con affetto!", scrive l'attaccante polacco. "Grazie per tutto".