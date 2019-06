GENOA, CRISCITO: "VOGLIAMO RISCATTARCI"

08/06/2019

"Dobbiamo avere l'ambizione di fare un campionato che non sia di sofferenza. Di sicuro vogliamo riscattarci e regalare ben altre soddisfazioni". Domenico Criscito guarda con fiducia al prossimo anno. "E' giusto guardare avanti facendo tesoro della stagione passata", ha sottolineato il capitano del Genoa a Villa Rostan dove è passato per uno shooting di lavoro dopo qualche giorno trascorso a Marrakech. Il prossimo anno la famiglia Criscito sarà ancora più dentro il cuore del Genoa. "I miei figli, Alfredo e Alessandro, entreranno a far parte della scuola calcio del Grifone... - ha concluso - Se la cavano non male. Se sono rose, fioriranno. Mettiamola così...".