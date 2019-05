GENOA: 1200 BIGLIETTI VENDUTI IN 24 ORE PER FIRENZE

22/05/2019

I tifosi al Genoa si stringono intorno alla squadra in vista della decisiva sfida per la salvezza di domenica a Firenze. Nel primo giorno di prevendita hanno acquistato 1200 biglietti per il settore ospiti. Prandelli ritroverà Romero, difensore-goleador, e potrebbe tornare alla difesa a quattro. Da valutare giornalmente solo le condizioni di Lazovic che sta provando a forzare un recupero in extremis mentre Lapadula, ieri fermatosi verso la fine della seduta per un leggero acciacco, si è allenato regolarmente coi compagni.