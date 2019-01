FROSINONE, BARONI: "UNA SCONFITTA CHE FA MALE"

20/01/2019

Il Frosinone viene travolto in casa dall'Atalanta di super Zapata e nel post gara il tecnico Marco Baroni analizza così il ko in conferenza stampa: "Devo dire che fino al secondo gol siamo stati in partita. A prescindere dal risultato avevo chiesto ai ragazzi una partita importante. Affrontavamo una squadra fortissima in salute. Degli assenti non mi va di parlare, non mi appello a ciò. Ci può stare la sconfitta contro l'Atalanta, ma non con questo passivo. Bisogna sempre rimanere in partita". Preoccupato? "Io sono un tipo tenace, e non voglio sentire queste cose. Dobbiamo lavorare, anche perché questa sconfitta fa male. C'è da metter dentro qualcosa; non è sufficiente giocare senza pressing. Abbiamo fatto crossare facilmente; siamo stati indifendibili. Nonostante ciò vedo dei margini importanti. Testa al Bologna, anche perché recupereremo svariati calciatori che oggi erano indisponibili".