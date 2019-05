FROSINONE, BARONI: "CHIUDERE CON PIU' PUNTI POSSIBILE"

11/05/2019

"Il nostro obiettivo è chiudere con piu' punti possibili". Nonostante la retrocessione già certificata dalla matematica, Marco Baroni sprona il Frosinone a onorare il campionato fino all'ultimo. Con l'Udinese "dovremo essere pericolosi, la fase offensiva è fondamentale per portare a casa un risultato importante", ha spiegato il tecnico alla vigilia della sfida casalinga con i friulani. "L'Udinese è superiore in fisicità, ma non in corsa. Loro si giocano una gara importante, ma noi siamo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare bene". Quanto alla formazione l'allenatore dei ciociari ha aggiunto: "Da quando sono arrivato tutti hanno avuto la possibilità di andare in campo. Io al momento valuto chi sta meglio".