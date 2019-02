FIORENTINA, PIOLI: "INTER AL TOP, MA NOI STIAMO BENE"

22/02/2019

"Con la partita di domenica contro l'Inter si apre una settimana importante, ci arriviamo bene mentalmente e fisicamente, consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche delle nostre potenzialità". Cosi' Stefano Pioli aspettando la sfida con i nerazzurri di domenica al Franchi che precederà la semifinale di andata di Coppa Italia il 27 febbraio con l'Atalanta. "L'Inter è probabilmente adesso la squadra più in forma - ha evidenziato il tecnico viola - . Per mia fortuna, tranne Pezzella e Mirallas, ho tutti i giocatori a disposizione". Fra questi, Federico Chiesa, che anche domenica sarà capitano ed è reduce dalle polemiche innescate dal presidente della Spal, poi scusatosi. "Federico deve continuare cosi, concentrato, dentro e fuori dal campo. Sta diventando sempre più forte, subisce tanti colpi, non è un simulatore. Mi riferisco agli attacchi che ha ricevuto nel girone di andata e domenica scorsa, anche da ex calciatori. Questa è una cosa che non capisco, hanno giocato in passato a calcio, ma evidentemente si sono dimenticati in fretta delle difficoltà e delle paure di essere giocatori e sono portati a pontificare su tutto e tutti".