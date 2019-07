FIORENTINA NEGLI USA PER L'ICC

14/07/2019

Fiorentina negli Stati Uniti per partecipare all'International Champions Cup: prima tappa Chicago dove la squadra accompagnata da Antognoni è atterrata in serata. Il primo impegno sarà il 17 luglio contro il Chivas, poi il 21 luglio con l'Araenal a Charlotte e infine il 25 con il Benfica ad Harrison in New Jersey, a 'casa' del patron Rocco Commisso. Da lunedì si aggregheranno anche Chiesa e Milenkovic.