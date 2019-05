FIORENTINA, FIRENZE SI MOBILITA PER EVITARE LA B

21/05/2019

Firenze si mobilita per stare vicino alla Fiorentina nella settimana più difficile degli ultimi anni. La paura di scivolare in Serie B è reale, fino a qualche settimana fa nessuno soprattutto dentro il club viola aveva fatto scattare l'allarme, c'era la convinzione che quel 'famoso' punto che ancora mancava per raggiungere la matematica salvezza sarebbe arrivato se non nella prossima partita di certo in quella successiva. Ma il tempo è passato, le gare si sono susseguite e l'emorragia di risultati negativi non s'è arrestata. Così, dall'oggi al domani, la Fiorentina si è ritrovata in fondo, attesa dagli ultimi decisivi 90 minuti, domenica al Franchi contro il Genoa dell'ex Prandelli. 90 minuti di fuoco, che porteranno allo stadio tutta la città. I club della curva Fiesole da tempo in aperta contestazione contro i Della Valle hanno deciso già dalla scorsa settimana di stringersi attorno alla squadra in questo drammatico finale di stagione: in centinaia l'hanno seguita a Parma, in migliaia la sosterranno in questa sfida che mette in palio la salvezza. Sfida che non vedrà Montella in panchina perché squalificato per due giornate per la reazione ritenuta oltremodo irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara dopo la sconfitta subita in casa del Parma, la quinta consecutiva in campionato da quando il tecnico campano è subentrato, il 10 aprile scorso, al dimissionario Pioli. Da allora, invece che ritrovare una vittoria che manca da febbraio o continuare comunque ad accumulare pareggi (a quest'ora sarebbe stata salva da un pezzo) la Fiorentina è precipitata sempre più in basso. La partita con il Genoa sta riempiendo i pensieri della gente, un chiodo fisso che sta scandendo le giornate di tutti a Firenze. Il sindaco uscente Dario Nardella, pur impegnato nella campagna elettorale, non disdegna di lanciare appelli per riempire lo stadio e far quadrato a difesa della permanenza in Serie A. La società, finora rimasta in silenzio (in attesa probabilmente dell'arrivo di Andrea Della Valle nei prossimi giorni), ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti sperando nel tutto esaurito. Mentre il Centro coordinamento viola club riporterà gli striscioni allo stadio dopo averli tolti nelle ultime due gare per protesta contro la proprietà. Una bolgia, un catino bollente, una grande onda viola: ecco cosa dovrà essere domenica il Franchi. Tutto in una notte. La notte più difficile.