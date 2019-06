FIORENTINA, DELLA VALLE: "UN CICLO CHE SI CHIUDE"

05/06/2019

"È un ciclo che si chiude dopo 17 anni, gli ultimi mesi sono stati una sofferenza, noi la Fiorentina l'abbiamo presa per passione ma quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro, vuol dire che tutto quello che fai e dai è sempre interpretato nella maniera sbagliata". Così Andrea Della Valle al Corriere Fiorentino in merito alla cessione della Fiorentina. "Si chiude un ciclo: è normale - aggiunge Andrea Della Valle - l'importante è trovare il momento giusto per uscire".