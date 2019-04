FIORENTINA, BATISTUTA ALLA RIFINITURA

02/04/2019

Rifinitura per la Fiorentina nella tarda mattinata al Centro Sportivo dove come spettatore era presente Gabriel Omar Batistuta accompagnato da tutti i familiari. Il Re Leone, festeggiato domenica per i suoi 50 anni, si è intrattenuto con l'allenatore Stefano Pioli e con il resto della squadra in un clima sereno. Ad accompagnare Batistuta c'era il dirigente viola Giancarlo Antognoni.