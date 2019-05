FINALE SUPERCOPPA SUDAMERICA: RIVER KO NELL'ANDATA

23/05/2019

L'Atletico Paranaense ha battuto per 1-0 il River Plate nella finale di andata della Recopa, l'equivalente per il Sudamerica della Supercoppa Europea. La compagine brasiliana, vincitrice della Coppa Sudamericana, si è importa grazie ad una rete di Ruben al 25'. I Millonarios, vincitori della Libertadores, hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Casco all'81'. Il ritorno si disputerà allo stadio Monumental di Buenos Aires venerdì 31 maggio.