FIGC E TIM, RINNOVATA LA PARTNERSHIP

17/04/2019

TIM e FIGC insieme per il ventesimo anno consecutivo. Anche per i prossimi 4 anni TIM sarà Top Partner di tutte le Nazionali: Nazionale A, Under 21, Femminile, Nazionali Giovanili, Calcio a 5 e Beach Soccer. L'accordo è stato siglato oggi dall'Amministratore Delegato di TIM Luigi Gubitosi e dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, in occasione della Convention TIM svoltasi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Erano presenti il Presidente di TIM, Fulvio Conti, il Presidente del Settore Tecnico della FIGC, Demetrio Albertini, l'allenatore della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, il campione del mondo dell'82, Antonio Cabrini, i campioni d'Europa del 1968 e i vicecampioni del mondo del 1970, Gianni Rivera e Giancarlo De Sisti, e il campione del mondo del 2006, Marco Amelia.