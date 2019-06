FIFA, ARRESTATO E RILASCIATO IL VICEPRESIDENTE

07/06/2019

Non c'è pace per la FIFA. Il numero due del massimo organismo calcistico mondiale, Ahmad Ahmad, è stato infatti fermato e poi rilasciato ieri a Parigi con l'accusa di corruzione "relativamente al suo mandato come presidente della CAF". A renderlo noto, in base alle informazioni in suo possesso, è stata la stessa FIFA attraverso una propria nota ufficiale.