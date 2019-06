FERNANDO TORRES: "NON MI DIVERTIVO PIÙ"

23/06/2019

Fernando Torres ha spiegato il perché dell'addio al calcio: "Ho ascoltato il mio corpo, non mi divertivo come prima: giusto quindi dire basta. Volevo lasciare con la coscienza pulita. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi club, sono orgoglioso della mia carriera. In futuro mi aspettano grandi sfide, tutti sperano che io torni all'Atletico Madrid e poteri farlo in futuro. Ma prima devo studiare".